CinÉchange : Inchallah un fils Cinéma La Lanterne Bègles, jeudi 18 avril 2024.

CinÉchange : Inchallah un fils Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance et suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! Jeudi 18 avril, 20h15 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€

Début : 2024-04-18T20:15:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T20:15:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Le film

Jordanie, de nos jours. Après la mort soudaine de son mari, Nawal, 30 ans, doit se battre pour sa part d’héritage, afin de sauver sa fille et sa maison, dans une société où avoir un fils changerait la donne.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

