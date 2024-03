Ciné-Spectacle | Un peu d’imagination Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, mercredi 24 avril 2024.

Ciné-Spectacle | Un peu d’imagination Le Fresnoy – Studio national vous invites a assisté à la projection de 5 court métrages pour les enfants à partir de 3 ans Mercredi 24 avril, 15h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif unique : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

UN PEU D’IMAGINATION

De Nina Bisyrina, Jo Dee Samuelson, Hend Esmat et Lamia A Diab, Roman Kachanov

2023 | Russie, Canada, Royaume-Uni | 39’ | VF

À PARTIR DE 3 ANS

Une moufle tombée dans la neige devient un petit chien, un ours traverse le ciel sur un vélo volant… Un programme de 5 court métrages d’animation pour explorer le pouvoir de l’imagination !

Mercredi 24 avril → 15h Première toile

Ciné-Spectacle | Alexandra et ses marionnettes accueillent les spectateurs.trices dès leur arrivée et les invite à rejoindre la salle de projection où la séance démarrera en comptines. Une séance conviviale idéale pour les plus jeunes qui viennent pour la première fois au cinéma.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

cinéma film