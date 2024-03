CINÉ SIESTE // LE COUVENT-RBX Le couvent Roubaix Roubaix, mercredi 17 avril 2024.

CINÉ SIESTE // LE COUVENT-RBX Prêt pour une bonne après-midi ciné-sieste ? Mercredi 17 avril, 15h00 Le couvent Roubaix Gratuit

On vous prépare une bonne grosse séance de cinéma où vous pourrez vous détendre et profiter de deux projections de films comme au cinéma ! Installez-vous confortablement avec vos amis et votre famille et laissez-vous emporter par la magie du film au Couvent-Roubaix

Première séance : 15h – 17h

Deuxième séance : 19h – 21h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Ⓜ️ Eurotéléport

L4 arrêt Galon d’eau

L8 arrêt Visitation

Pendant que vous profitez des films, régalez-vous avec les délicieux hot-dogs, pop-corn, gaufres et cookies proposés par GigiPanpan et leur food truck ! Une expérience cinématographique gourmande vous attend !

Ne manquez pas cette occasion de vous détendre et de passer un moment agréable en famille ou entre amis, vous avez hâte ? Parce que nous OUI !

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

