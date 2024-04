Ciné-Rencontre Réalisateur « Prendre soin de la Terre » de Guy Chapouillé au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins, vendredi 12 avril 2024.

Dans un monde épuisé par l’agriculture industrielle, Guy Chapouillié a rencontré des paysans heureux, dans la différence et la diversité de leurs paroles, de leurs gestes et de leurs sites, mais très proches par le commun de leur engagement faire autrement pour prendre soin de la terre, pour prendre soin de soi et des autres. Il s’agit d’une rupture avec le productivisme dévastateur loin de contraindre la nature mais de vivre avec, sans l’épuiser. C’est un nouveau chant de la terre, une symphonie du vivant.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Guy Chappouillé et d’une dégustation de vin d’Elian Da Ros, viticulteur et protagoniste du film, à l’issu de la soirée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cinerextonneins@wanadoo.fr

