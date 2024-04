Ciné-rencontre Prendre Soin de la Terre Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche, mardi 9 avril 2024.

Dans un monde épuisé par l’agriculture industrielle, Guy Chapouillié a rencontré des paysans heureux, dans la différence et la diversité de leurs paroles, de leurs gestes et de leurs sites, mais très proches par le commun de leur engagement faire autrement pour prendre soin de la terre, pour prendre soin de soi et des autres. Il s’agit d’une rupture avec le productivisme dévastateur loin de contraindre la nature mais de vivre avec, sans l’épuiser. C’est un nouveau chant de la terre, une symphonie du vivant… Projection en présence du réalisateur.

La séance sera précédée du court métrage » Le procès » réalisé par la compagnie L’escargot dans les orties avec des jeunes de 12 à 18 ans. 5 5 EUR.

Début : 2024-04-09 20:00:00

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

