Ciné-rencontre « N’avoue jamais » Rue Jean Urruty Saint-Palais, dimanche 28 avril 2024.

Ciné-rencontre « N’avoue jamais » Rue Jean Urruty Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Comédie de Ivan Calbérac avec André Dussollier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte… Après 50 ans de mariage, François Marsault, général à la retraite, est encore fou amoureux d’Annie, sa femme. Lorsqu’il découvre qu’elle l’a trompé 40 ans plus tôt, son sang ne fait qu’un tour. Afin de laver son honneur, une seule solution la quitter et partir manu militari retrouver Boris, l’ancien amant, pour lui casser la figure. Mais à son âge, l’affaire n’est pas si simple… Après le film, débat en présence du réalisateur Ivan Calbérac (réalisateur de La dégustation, L’étudiante et Monsieur Henri, Venise n’est pas en Italie, etc…). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 18:00:00

fin : 2024-04-28

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné-rencontre « N’avoue jamais » Saint-Palais a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque