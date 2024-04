Ciné rencontre La Rivière Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche, dimanche 7 avril 2024.

Ciné rencontre La Rivière Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Projection du film documentaire » La rivière » en présence du réalisateur Dominique Marchais.

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves.

Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière.

Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre. Prix Jean Vigo / Festival La Rochelle Cinéma

Séance suivie d’un buffet gourmand proposé par Lou Gabissou (à prix libre) 5 5 EUR.

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

