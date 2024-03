Ciné Rencontre Film « Believe » La Nuit du Handicap Saubion Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 26 avril 2024.

Ciné Rencontre Film « Believe » La Nuit du Handicap Saubion Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

« Believe », un film réalisé par Michel Garcia et Mathilde Saint Arroman, qui retrace le parcours de l’équipe de France Para Surf à l’occasion des championnats du monde 2020, disputés quelques jours avant que la France n’entre en confinement. Incertitude, dépassement de soi, joie et esprit d’équipe ont rythmé ces 10 jours passés en Californie, pour l’aventure d’une vie ».

« Believe », coproduit avec la Fédération Française de Surf et l’Association Nationale Handi Surf, a connu un succès international avec 18 sélections dans des festivals à travers le monde, 8 prix, 3 nominations et 2 mentions.

Programme :

– 20h30 Accueil par l’équipe de la Nuit du Handicap Saubion et Jean-Marc SAINT GEOURS

– 20h45 Projection du film « Believe »

– 21h15 Echanges avec Laurie PHIPPS et Michel GARCIA

– 22h Buvette organisée par Saubion So Cool 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 23:00:00

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine nuitduhandicap.saubion@gmail.com

