Ciné Plein Air Le Petit Nicolas Cesset, jeudi 18 juillet 2024.

Ciné Plein Air Le Petit Nicolas Cesset Allier

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 22:00:00

fin : 2024-07-18

Place de l’église

Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Ciné Plein Air Le Petit Nicolas Cesset a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme Val de Sioule