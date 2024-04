Ciné plein-air DUNKERQUE Guipry-Messac, samedi 24 août 2024.

Ciné plein-air DUNKERQUE Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Cet été, en partenariat avec Fabrice Croizé et Point de Rosée, le cinéma L’Alliance et CLAP vous propose de découvrir ou redécouvrir DUNKERQUE.

Rendez-vous à l’Etang de Baron.

Restauration et animations sur place. .

Début : 2024-08-24 19:00:00

fin : 2024-08-24 23:30:00

Etang de Baron

Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@alliancecine.fr

L’événement Ciné plein-air DUNKERQUE Guipry-Messac a été mis à jour le 2024-03-27 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté