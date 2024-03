Ciné Petit’Déj – Pat et Mat : un dernier tour de vis Cinéma La Lanterne Bègles, dimanche 28 avril 2024.

Ciné Petit’Déj – Pat et Mat : un dernier tour de vis A l’occasion du festival Télérama Enfants, découvrez en avant-première les nouvelles aventures des inséparables Pat et Mat ! Dimanche 28 avril, 10h30 Cinéma La Lanterne Tarifs unique : 4€50

Séance précédée d’un petit déjeuner offert, en partenariat avec la boulangerie Maison Valé.

Le film

Pat et Mat, deux amis inséparables débordent d’idées drôles et inventives pour améliorer les petites choses du quotidien. Malgré leur maladresse, ils parviennent toujours à trouver une solution…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

