Ciné-opéra : Lakmé Mairie de Colomiers Colomiers, dimanche 16 juin 2024.

Le Grand Central propose la retransmission de l’opéra en trois actes La**kmé**de Léo Delibes, mis en scène par Laurent Pelly avec Sabine Devieilhe, Frédéric Antoun, Stéphane Degout

Durée : 2h15 sans entracte

Synopsis

Dans les Indes récemment colonisées, le coup de foudre d’un officier britannique pour la fille d’un brahmane attise les tensions communautaires, sur fond de fêtes populaires et de nature sauvage. Inspiré par Pierre Loti, Léo Delibes mit en œuvre, dans une intrigue audacieusement contemporaine, les ressorts de l’opéra orientaliste : une passion impossible, l’évocation musicale d’une civilisation lointaine, l’affrontement du fanatisme religieux et de la sensualité. Lakmé connut un succès international tout en devenant un fleuron de l’Opéra Comique, où il a été joué plus de 1600 fois depuis 1883. Raphaël Pichon à la baguette et Laurent Pelly à la mise en scène magnifient la vérité des personnages, la poésie de chaque scène et la place accordée au questionnement politique.

*Tarifs : 17 € (14 € en tarif réduit *(étudiants et jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif)

Horaires

18h15

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

