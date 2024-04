Ciné-Mômes Les idées Ciné de Chlorofilm pour les vacances de printemps 2024 Cinéma La Bobine Quimperlé, jeudi 25 avril 2024.

Ciné-Mômes Les idées Ciné de Chlorofilm pour les vacances de printemps 2024 Cinéma La Bobine Quimperlé Finistère

Vacances de printemps 2024 Chlorofilm propose Trois séances au cinéma La Bobine de Quimperlé. Trois dates 24, 25 avril et 1er Mai / Trois tranches d’âge 3 ans et +, 7 ans et +, 8/9 ans et + Pour le Jeune public et pas seulement !

VIVRE AVEC LES LOUPS A voir en famille à partir de 8/9 ans

Documentaire de Jean-Michel Bertrand, France • 2024 • 1h 30 min.

Jean-Michel Bertrand nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à vivre avec les loups . U n voyage avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable, le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

Chlorofilm vous propose après la séance un temps d’échange avec Tanguy Descamps de l’association FERUS, spécialisée dans la cohabitation avec les grands prédateurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

L’événement Ciné-Mômes Les idées Ciné de Chlorofilm pour les vacances de printemps 2024 Quimperlé a été mis à jour le 2024-04-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS