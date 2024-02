Ciné-mômes Grosse colère et fantaisies Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne, mercredi 17 avril 2024.

Venez assister à cinq courts métrages d’animation. Au programme « Vague à l’âme » de Cloé Coutel (2021, 7′), « Grosse colère » de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8′) d’après l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs, « Les Biscuits de Mamy » de Frits Standaert (2022, 13′), « Quand j’avais trop peur du noir » de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8′) et de « La Trop petite cabane » de Hugo Frassetto (2021, 6′). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

