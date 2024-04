Ciné-histoire le jeu de la reine Cinéma Le Sénéchal Guéret, jeudi 11 avril 2024.

Ciné-histoire autour du film « le jeu de la reine » de Karim Ainouz en compétition au festival de Cannes 2023 et qui traite de la vie de Catherine Parr, la sixième et dernière femme du roi Henri VIII/Barbe bleu.

David Glomot, historien et auteur d’origine Guérétoise, passionné de l’époque du moyen-âge, viendra nous parler de ce moment historique, de ce film, de son adaptation et de tour ce qui l’entoure.

Une discussion passionnée et passionnante viendra compléter le visionnage du film, il répondra à toutes vos questions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11

Cinéma Le Sénéchal 1 rue du Sénéchal

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine animation.senechal@gmail.com

