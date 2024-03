Ciné goûter : Roquette et les mal-aimés Mairie de Colomiers Colomiers, mercredi 17 avril 2024.

Ciné goûter : Roquette et les mal-aimés Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mercredi 17 avril, 15h30 Mairie de Colomiers

Le Grand Central vous propose une séance Ciné-goûter, avec la projection du du programme de courts métrages adapté au jeune public dès 3 ans : Roquette et les mal-aimés d’Hélène Ducrocq

Synopsis

Embarquez pour une aventure cinématographique inoubliable avec « Roquette & les Mal-Aimés », le nouveau volet captivant après le succès de « Les Mal- Aimés ». Plongez dans quatre histoires riches en rencontres mémorables, explorant des univers créatifs variés, de la ville à la campagne, de la montagne à la mer. Rencontrez des héros méconnus de la nature tels que l’ours, le requin, le corbeau, la renarde et la blairelle, filmés à hauteur d’enfants pour éveiller la curiosité, nourrir l’imagination et inspirer l’amour pour ces compagnons mal-aimés. Une suite attendue qui charmera et inspirera, tout en continuant à ravir les fans du premier volet. Préparez-vous à sourire, à être surpris et à être touché en plein coeur, tout en découvrant les valeurs puissantes d’amitié, de découverte et de respect de la biodiversité.

La projection sera suivie d’un goûter et d’une animation.

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)

15h30



Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

