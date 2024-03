Ciné Gourmand : Sideways par Chef Jésus La Cité du Vin Bordeaux, mercredi 10 avril 2024.

Ciné Gourmand : Sideways par Chef Jésus Le Ciné Gourmand est une soirée dédiée à la gastronomie et au cinéma. Dégustations, accords mets et vins et interventions artistiques rendent hommage au film projeté pour le plaisir de nos papilles. Mercredi 10 avril, 19h00 La Cité du Vin TARIF PLEIN : 44,00 €

TARIF RÉDUIT, À PARTIR DE : 30,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Pour cette séance, Chef Jésus a carte blanche pour vous proposer une déclinaison de bouchées à partir du film Sideways, l’un des films cultes sur le vin !

A noter : station debout pendant la dégustation

Sideways est une comédie dramatique américaine, un road-movie grisant, au cœur des vignes en Californie.

Pour débuter cette soirée, Michèle Hédin, intervenante cinéma, présentera le film Sideways d’Alexander Payne. La projection sera suivie d’une dégustation mets et vins conçue à 4 mains par Chef Jésus et Jérôme Schilling à partir du film et commentée pendant la soirée. Des interventions artistiques ponctueront la soirée mets et vins.

Le film : Sideways, film réalisé par Alexander Payne (2005, VF, couleurs, 2H04)

Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un acteur sur le point de se marier, décident de faire la route des vins dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Aussi différents que proches ils partagent des aspirations déçues et une préoccupation commune pour l’écoulement inexorable du temps ! De dégustation en dégustation, Miles et Jack se noient dans l’amour du divin nectar et les relations féminines.

Avec Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen et Sandra Oh

Avec :

Jésus HURTADO, chef cuisinier

Michèle HÉDIN, intervenante cinéma Jean Eustache de Pessac

En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache, le Groupe Arom, France Bleu Gironde

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

