Ciné et concert Do Brazil Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère, samedi 6 avril 2024.

Ciné et concert Do Brazil Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère Lot

Venez découvrir la musique populaire brésilienne. Un répertoire riche allant de Bossa Nova au Maracatu en passant par le jazz brésilien, suivi d’un repas brésilien et la projection du film d’animation « They shot the piano player » de Fernando Trueba

18h concert

19h15 repas brésilien (réservation au cinéma aux heures d’ouvertures)

20h30 projection du film (tarifs cinéma) EUR.

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Cinéma Robert Doisneau 94 Avenue de la République

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie

