Ciné-échange : SHÂD BÂSH CINEMA LA PASSERELLE Trévoux, mardi 2 avril 2024.

Ciné-échange : SHÂD BÂSH Séance suivie d’un échange en visioconférence avec la réalisatrice Hélène Rastegar. Soirée proposée en partenariat avec Regards de femmes et le Studio Eustache. Mardi 2 avril, 20h00, 22h30 CINEMA LA PASSERELLE

Début : 2024-04-02T20:00:00+02:00 – 2024-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T22:30:00+02:00 – 2024-04-03T00:30:00+02:00

Shâd Bâsh

De Hélène Rastegar – FR / 2024 – Documentaire

Bâbâdjoun, mon cher papa, ça ressemble à quoi l’Iran maintenant ? Et si j’y allais ? La grande Histoire a redistribué les cartes de notre histoire personnelle ; créé des nœuds et des carences. Aller en Iran est un élan vers toi qui a tant manqué à ma vie. Mais suis-je capable d’aller dans ce pays que tu as fui ?

Dans la mémoire de mon cœur, les vers d’un poème persan que tu m’as appris : “Rien ne reste, tout passe, tout change, alors vis dans la joie”. Bâbâdjoun, saurons-nous rattraper le temps perdu avant de disparaître ?

CINEMA LA PASSERELLE 3 PLACE DE LA PASSERELLE TREVOUX Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

