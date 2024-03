CINÉ-ÉCHANGE AUTOUR DU LOUP Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 12 avril 2024.

Afin de mieux connaître le Loup et d’anticiper son retour dans nos régions, des bénévoles de l’ASPAS, association pour la protection des animaux sauvages, partenaire du film de Jean-Michel Bertrand « Vivre avec les Loups » propose des échanges à l’issue de la projection.

Isabelle, bénévole de l’Aspas qui fait aussi partie du groupe Loup Bretagne, le présentera et animera les échanges avec le public, on clôturera la soirée avec les réponses aux questions posées aux experts sur la page facebook de l’Aspas Loire Atlantique, Pierre Jouventin, Jean-Michel Bertrand, et Farid Benhammou (visio enregistrée).



Synopsis

Après La Vallée des Loups et Marche avec les loups, Jean-Michel Bertrand revient avec le 3ème opus de sa trilogie consacré à la coexistence avec le grand prédateur, toujours en partenariat avec l’ASPAS.

Plusieurs avant-premières de Vivre avec les loups sont organisées un peu partout en France courant décembre et janvier, avant sa sortie officielle le 24 janvier 2024.

Dépassant les postures polémiques, Jean-Michel Bertrand nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent loups, chevreuils, chamois, bouquetins…

Un voyage ponctué par de surprenantes rencontres, humaines et animales, à travers lequel le réalisateur nous entraîne avec son style inimitable dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature et ses interactions avec les activités humaines.

“À ce stade, le problème actuel n’est plus de se poser la question d’être pour ou contre les loups, mais la nécessité de s’adapter à leur présence. J’ai voulu souligner leur territorialité leur capacité de contrôler le nombre des ongulés sauvages (chevreuils, sangliers, cerfs, chamois etc.), afin de préserver cette ressource dont dépend leur survie (…).

Ce comportement territorial des loups et la dispersion qui en découle va continuer et progressivement concerner toutes les régions de France. C’est inéluctable. Aujourd’hui il est très important de se préparer partout à leur retour et de profiter de l’expérience alpine.”

Jean-Michel Bertrand .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Cinéjade Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

