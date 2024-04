Ciné Documentaire Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne, mercredi 24 avril 2024.

Ciné Documentaire Avéroes & Rosa Parks, de Nicolas Philibert 24 – 29 avril Cinéma L’Autan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-29T18:00:00+02:00 – 2024-04-29T20:30:00+02:00

Résumé :

Averroès et Rosa Parks : deux unités de l’hôpital Esquirol, qui relèvent – comme l’Adamant – du Pôle psychiatrique Paris-Centre. Des entretiens individuels aux réunions « soignants-soignés », le cinéaste s’attache à montrer une certaine psychiatrie, qui s’efforce encore d’accueillir et de réhabiliter la parole des patients. Peu à peu, chacun d’eux entrouvre la porte de son univers. Dans un système de santé de plus en plus exsangue, comment réinscrire des êtres esseulés dans un monde partagé ?

Bande-annonce :

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604907&cfilm=315422.html

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/

Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.