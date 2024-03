Ciné-débat : « Monsieur le Maire » Mairie de Colomiers Colomiers, jeudi 25 avril 2024.

Ciné-débat : « Monsieur le Maire » Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Jeudi 25 avril, 20h30 Mairie de Colomiers

Début : 2024-04-25T20:30:00+02:00 – 2024-04-25T23:00:00+02:00

Le cinéma Grand Central Véo et la Mairie de Colomiers organisent un Ciné-débat sur la place et le rôle de l’élu·e dans la cité, en présence de Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole, et des élu·e·s columérin·e·s.

La soirée démarrera à 20h30 par la projection du long-métrage Monsieur le Maire, de Karine Blanc et Michel Tavares, avec Clovis Cornillac et Eye Haïdara. Elle sera suivie par un échange entre la salle et les élus columérins sur le rôle de l’élu·e local·e.

« Plus qu’aucun autre élu, le Maire et les Conseillers municipaux ont un rôle primordial et symbolique aux yeux des citoyennes et des citoyens dans leur conception de la chose publique. Les élu·e·s municipaux incarnent la proximité, ils représentent le service public, l’administration, l’État. Nous le constatons au quotidien dans les échanges que nous avons avec nos administrés et nous assumons pleinement ce rôle de représentation et d’intermédiaire, explique Karine Traval-Michelet. Aussi, nous trouvons intéressant d’approfondir ce sujet dans le cadre d’un Ciné-débat avec les administrés, pour confronter nos visions sur le rôle de chacune et chacun dans la cité, sur la démocratie représentative et les instances participatives, sur l’implication des élu·e·s et des citoyen·ne·s. »

« A l’heure où l’on parle de crise des vocations, où la question du statut de l’élu local est au coeur du débat public, où les violences à l’égard des élu·e·s n’ont jamais été aussi prégnantes, cette soirée débat est ancrée dans l’actualité. »

Synopsis

Sorti en 2023, Monsieur le Maire se plonge dans le quotidien du Maire d’un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc : Paul Barral se bat pour maintenir les commerces et préserver l’école d’une fermeture annoncée. Alors qu’il cherche désespérément comment attirer de nouvelles familles, l’arrivée de mères célibataires en situation difficile dont Joe-Lynn, chanteuse au franc-parler et ses deux enfants, va vite faire des étincelles dans ce village paisible. Non sans détermination, Monsieur Le Maire a peut-être trouvé là, une solution inédite pour ramener de la vie dans un territoire à l’abandon…

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans).

