Ciné débat Les grands textes sur grand écran Madame de Sévigné Cinéma le Cin’étoiles Sainte-Sigolène, jeudi 21 mars 2024.

L’histoire de France regorge de grands auteurs et de textes ayant marqué les esprits.

Suivez ce Ciné-débat pour en découvrir plus sur les difficultés de l’adaptation cinématographique et découvrir comment faire vivre ces œuvres sur un grand écran.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Cinéma le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

