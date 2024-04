Ciné débat la voix des glaciers avec l’intervention d’un glaciologue pyrénéen LOUDENVIELLE Loudenvielle, samedi 6 avril 2024.

La Voix Des Glaciers et l’association Protect Our Winter vous invitent à une projection-débat sur le thème de la montagne et de ses glaciers. Cela aura lieu le samedi 06 avril au Cinéma l’Arixo de Loudenvielle, à 20h30.

Au programme la projection de 4 films de montagne qui nous invite à repenser notre pratique de la montagne et l’intervention de Pierre René, glaciologue pyrénéen et fondateur de l’association Moraine.

Un moment d’échange et d’évasion totalement gratuit où tout le monde est le bienvenu !

LOUDENVIELLE Cinéma l’Arixo

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie

