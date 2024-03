Ciné-Débat « Invincible Été » BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges, mardi 9 avril 2024.

Ciné-Débat « Invincible Été » BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Soirée thématique au cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau

Synopsis du film

Imaginez une mauvaise nouvelle. Le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C’est ce qui est arrivé à Olivier Goy un matin de décembre 2020. En une phrase, le diagnostic tombe il ne lui reste probablement plus que trois ans à vivre et aucun traitement. Mais Olivier a décidé d’ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque seconde.

En présence de l’Association Ensemble contre la SLA Beaupréau-en-Mauges,

du Professeur Codron du CHU d’Angers

de Nicolas Desbordes pour son livre « Ce cercueil que je n’ai pas choisi » 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09 23:30:00

BEAUPRÉAU 4B Rue Jeanne d’Arc

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement Ciné-Débat « Invincible Été » Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire