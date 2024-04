Ciné-Contes « Grosse colère et fantaisies » au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins, mardi 16 avril 2024.

Ciné-Contes « Grosse colère et fantaisies » au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins Lot-et-Garonne

Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu assez de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits de sa « Bobonne » lui manquent déjà…Quand le soir, Basile la découvre cachée sous son lit, il est heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux.

– Séance accompagnée de contes avec Isabelle Terrières. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-04-16 16:00:00

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cinerextonneins@wanadoo.fr

