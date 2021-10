Reims Reims Marne, Reims Ciné Conférence Exploration Voyage – LAOS, une renaissance indochinoise Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Ciné Conférence Exploration Voyage – LAOS, une renaissance indochinoise 2022-01-21 – 2022-01-21 Maison Diocésaine Saint Sixte 16 Rue du Barbâtre

Reims Marne Assistez à la diffusion du film-documentaire “LAOS, une renaissance indochinoise”, présenté et commenté par son réalisateur Patrick Moreau. Ce film porte un œil sur ce magnifique pays de l’Asie du Sud-Est qu’est le Laos. Un pays qui attire toujours plus de touristes du monde entier, notamment grâce à ses étincelantes pagodes. Cette réussite dans le domaine touristique questionne sur l’image respectueuse de l’environnement, que le Laos souhaite conserver. Saisissez l’occasion d’en apprendre plus sur ce pays, et interagissez avec un réalisateur de renom présent sur scène. Vente de billets sur place et sur réservation par mail et par SMS. cdmreims@yahoo.fr https://www.altairconferences.com/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Reims