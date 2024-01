CINÉ-CLUB: LES FLEURS OUBLIÉES – LA NOUVELLE DIMENSION Florac Trois Rivières, lundi 6 mai 2024.

CINÉ-CLUB: LES FLEURS OUBLIÉES – LA NOUVELLE DIMENSION Florac Trois Rivières Lozère

Film d’André Forcier

À l’aide de son neveu Jerry et ses amis punks, Albert déménage en urgence ses ruches sur les toits de Montréal, pour sauver les abeilles des pesticides. Devant le désarroi de cet apiculteur producteur d’hydromel de qualité, le F…

Film d’André Forcier

À l’aide de son neveu Jerry et ses amis punks, Albert déménage en urgence ses ruches sur les toits de Montréal, pour sauver les abeilles des pesticides. Devant le désarroi de cet apiculteur producteur d’hydromel de qualité, le Frère Marie-Victorin quitte son ennuyeux paradis pour lui venir en aide. En échange de quelques bouteilles, Marie-Victorin lui donne un exemplaire signé de la Flore Laurentienne et lui indique comment améliorer sa recette avec des fleurs cosmiques.

Alors que son enquête sur la multinationale Transgénia prend une tournure dramatique, Lili, une jeune journaliste enflammée, convainc Albert, ancien agronome pour Transgénia, de l’aider à sauver les travailleurs agricoles mexicains, aux prises avec les dirigeants de la compagnie assassine. Ils seront rejoints dans leur cause par l’avocate Mathilde Gauvreau, la petite-fille de la botaniste Marcelle Gauvreau, chère dulcinée du Frère Marie-Victorin. Une série d’événements meurtriers forcent Albert, Mathilde et Lili à s’exiler à Mingan… EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lanouvelledimension@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 21:00:00

fin : 2024-05-06



L’événement CINÉ-CLUB: LES FLEURS OUBLIÉES – LA NOUVELLE DIMENSION Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2024-01-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes