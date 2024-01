Ciné-club allemand: « Nico » Aix-Marseille Université Le Cube salle 201 Aix-en-Provence, jeudi 18 avril 2024.

Ciné-club allemand: « Nico » Aix-Marseille Université Le Cube salle 201 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:15:00

fin : 2024-04-18 20:00:00

Projection d’un film allemand féministe et engagé « Nico » d’Eline Gehring.

Nico, une femme germano-iranienne de 33 ans, est l’infirmière à domicile la plus populaire parmi ses patients. Elle profite pleinement de son été à Berlin avec sa meilleure amie Rosa jusqu’à ce qu’une agression xénophobe lui fasse perdre toute confiance en elle. Lorsqu’elle se réveille à l’hôpital, elle se rend compte qu’elle est traumatisée par ses souvenirs de l’agression et commence à s’isoler.



Elle coupe les ponts avec son amie Rosa et même les patients qui l’adoraient ne reconnaissent plus la femme autrefois enjouée et joyeuse. Nico décide alors de prendre une bonne résolution et se tourne vers l’apprentissage du karaté ; elle reprend peu à peu confiance en elle.



Entrée libre.

.

Aix-Marseille Université Le Cube salle 201 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com



L’événement Ciné-club allemand: « Nico » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence