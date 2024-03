CINÉ-CLASSIC LE PIGEON Prémian, dimanche 21 avril 2024.

CINÉ-CLASSIC LE PIGEON Prémian Hérault

Cycle de Rencontres sur le Néoréalisme italien proposé par Jean-Louis Gleizes

Entretien autour de Mario Monicelli et son film Le pigeon 1958 –

Interprètes principaux Vittorio Gassman Renato Salvatori Claudia Cardinale et Toto.

LE PIGEON illustre le renouveau du cinéma italien

Cycle de Rencontres sur le Néoréalisme italien proposé par Jean-Louis Gleizes

Entretien autour de Mario Monicelli et son film Le pigeon 1958 –

Interprètes principaux Vittorio Gassman Renato Salvatori Claudia Cardinale et Toto.

Nous nous écartons un peu des thèmes du néoréalisme pour goûter au fruit de la comédie Italienne. Mais ce sera pour mieux revenir à la rentrée d’octobre 2024 aux sujets qui nous préoccupent les films des années 1942 à 1955. Nous rencontrerons Pietro Germi, Zavattini, Risi, Castellani, Rosi…et bien d’autres.

LE PIGEON illustre le renouveau du cinéma italien, où, après la vague du néoréalisme qui suivit la fin de la guerre, éclate un nouveau genre qui va faire fureur et fortune La comédie italienne. Elle devient critique de mœurs et de société, mêlant le tragique au comique non sans laisser éclater un humour souvent corrosif. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement CINÉ-CLASSIC LE PIGEON Prémian a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC