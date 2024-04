Ciné-buffet | Le château Civet Saint-Maximin, vendredi 19 avril 2024.

L’association « Histoires de Vies » de Saint-Maximin vous propose plusieurs fois dans l’année des conférences sur l’histoire de Saint-Maximin (60), accompagnées d’un repas convivial.

Le vendredi 19 avril 2024, le ciné-buffet vous présentera Saint-Maximin comme vous ne l’avez jamais vu

Projection simultanée de photos aériennes des années 80/90 et de photos récentes faites par un drone. Cette projection va vous permettre de voir et comprendre l’évolution de notre commune et de découvrir des curiosités cachées.

Rendez-vous à partir de 18h30 Salle ARAGON 15, rue Jean Jaurès 60740 Saint-Maximin

Menu

Apéritif, amuse-bouche,

Moules—frites

Fromages,

Dessert,

Eau, vin, bière, café, digestif

Adhérents 25€ Non adhérents 30€.

Inscription et règlement auprès de (chèque libellé à l’ordre d’Histoires de Vies)

Daniel DERNIAME 4 rue des aviateurs alliés 60740 SAINT-MAXIMIN

06.12.12.21.38 3030 30 .

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19 21:00:00

15 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France

