Les cimetières dormants | RDV Découverte Cimetière Saint-Pierre Caen, 3 mai 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 16:30:00

Bien cachés au cœur de la ville, ils semblent dormir. Les cimetières anciens de Caen offrent des promenades romantiques et ressuscitent une multitude d’histoires du passé.

On peut même y entendre les occupants des lieux nous parler et nous rappeler que nous sommes tous mortels… À découvrir ou redécouvrir : le cimetière Saint-Pierre, le cimetière protestant, le cimetière des Quatre-Nations.

Une visite conduite par Pierre Ageron.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

.

Cimetière Saint-Pierre Rue Doyen Morière

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Caen la Mer