Le patrimoine du Fresne-Camilly | RDV Découverte Cimetière Saint-Pierre Caen, 19 avril 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19 16:00:00

Le village du Fresne-Camilly, dans la vallée de la Thue, possède un patrimoine remarquable. A côté des églises Notre-Dame du Fresne, classée dès 1840, et Saint-Martin de Cainet, dans un environnement bucolique, l’ancien temple protestant rappelle l’impact de la Réforme dans les campagnes normandes.

Laisser sa voiture sur la place de l’église Notre-Dame et se rendre à la mairie du Fresne-Camilly (à 300 m) où commencera la visite. Le déplacement au hameau de Cainet se fera dans les voitures des participants.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Cimetière Saint-Pierre Rue Doyen Morière

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Caen la Mer