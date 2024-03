CIGARETTES AFTER SEX HALLE TONY GARNIER Lyon, dimanche 17 novembre 2024.

La musique de Cigarettes After Sex invoque non seulement les puissants sentiments d’euphorie inhérents au nom du groupe lui-même, mais parvient en quelque sorte à recréer des émotions que l’on ne trouve que dans les films les plus romantiques. Immersif, douloureusement nostalgique, profondément aérien et intensément visuel. Ce sont ces qualités puissantes et uniques qui ont permis aux chansons d’amour de Cigarettes After Sex de se propulser dans d’innombrables pays et de transcender des fans de plus en plus dévoués.Le groupe a vendu plus de 2,5 millions de disques de l’ensemble de son catalogue à ce jour, amassant 3 milliards d’écoutes sur Spotify, plus de 17 millions d’auditeurs mensuels et plus de 800 millions d’écoutes sur YouTube. La liste des fans du groupe comprend aussi beaucoup de beau monde, de Taylor Swift et Kylie Jenner à David Lynch, en passant par Lana Del Rey, Françoise Hardy, Lily Allen, Busy Philipps, et bien d’autres. Cigarettes After Sex a notamment été mis en avant par des médias de renom tels que Vice Noisey, V Magazine, Interview, NPR’s Tiny Desk, et leur musique est apparue dans The Handmaid’s Tale, Killing Eve ou encore des publicités Ralph Lauren.À l’occasion de l’annonce de leur nouvel album X’s qui sortira le 12 juillet 2024 (Integral Music), Cigarettes After Sex lance également une nouvelle tournée mondiale qui va une fois de plus déplacer les foules.

Tarif : 39.95 – 50.95 euros.

Début : 2024-11-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69