Ciel et Terre Maison Natale de Louis Pasteur Arbois, mercredi 28 février 2024.

Ciel et Terre Maison Natale de Louis Pasteur Arbois Jura

Levez vos yeux vers le ciel ! Course du soleil, saisons et constellations, n’auront plus de secrets pour vous…

Le nombre de personnes par atelier est limité ! Merci de réserver par mail à

maisondole@terredelouispasteur.fr ou par téléphone au 03 84 72 20 61 ou 07 44 92 57 04

Merci de bien préciser l’âge des enfants et un numéro de téléphone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur

Arbois 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté maisondole@terredelouispasteur.fr

