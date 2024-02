Ciel et terre Maison de Louis Pasteur Arbois, mardi 20 février 2024.

Ciel et terre Maison de Louis Pasteur Arbois Jura

Atelier de 2 heures Levez vos yeux vers le ciel ! Course du soleil, saisons et constellations, n’auront plus de secrets pour vous…

Chaque thématique est une porte ouverte sur un nouveau monde et les questions de la vie de tous les jours que petits et grands peuvent se poser. Par le biais d’une expérimentation ludique, la réponse sera à portée de main !

Réservation par mail à maisonarbois@terredelouispasteur.fr ou par télephone au 03 84 66 11 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-02-20 12:00:00

Maison de Louis Pasteur 83 rue des Courcelles

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

