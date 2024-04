CHU CHI CHA release party La Fabulerie Marseille, jeudi 18 avril 2024.

CHU CHI CHA release party ♫ELECTRO CUMBIA♫ Jeudi 18 avril, 19h30 La Fabulerie De 8 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T19:30:00+02:00 – 2024-04-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T19:30:00+02:00 – 2024-04-18T21:00:00+02:00

CHU CHI CHA, éléctro-cumbia,

◈ SIN MIEDO ◈ Release party

Jeudi 18 avril 2024 à La Fabulerie

« desde el puerto de Marsella… el nuevo sonido de la cumbia ! «

CHU CHI CHA!

Sonica Vibes vous convie à une soirée exclusive à Marseille en occasion de la présentation du nouvel EP « SIN MIEDO » du groupe CHU CHI CHA.

La soirée sera ouverte par un apéritif festif, suivi du concert enflammé du groupe CHU CHI CHA

La frénésie d’une cumbia électronique

Inspiré par le concept de dualité, Chu Chi Cha métisse avec joie instruments acoustiques (violon, accordéon…) à la puissance créative permise par les machines électroniques (boîtes à rythmes, sampler, synthétiseur…).

L’ensemble donne une couleur marquée à la formation qui navigue avec justesse dans des thématiques universelles et plus que actuelles ; la liberté, l’amour, le chagrin ou encore la justice sociale sans oublier de dépoussiérer au passage les codes de la musique latine.

Sensible et joyeux, Chu Chi Cha ne perd pas de vue l’essentiel : un set dansant porté par des compositions rafraîchissantes.

CHU CHI CHA – Anne dit No (Clip officiel)

https://youtu.be/P542lI7rehk?si=bh0Do_lbMk_UtWoj

CHU CHI CHA – Colegiala Revolucionaria (Clip officiel)

https://youtu.be/H241xLW4Awo?si=Rd5wAHL5PQ3LUkzy

visuel : @4tomundo @inter polux @ame line

▻ Jeudi 18 avril 2024 | 19h30 – 21h00 (ouverture des portes à 18h30)

▻ Bar et apéritif after work sur place dès 18H30

▻ La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi, 13001 Marseille

▻ Billetterie : LINK HELLO ASSO https://bit.ly/4345rDb

Tarif solidaire : 8 € **

Tarif prévente : 10 €

Tarif sur place ou de soutien : 12 €

** Tarifs réservés aux étudiant.es et demandeur.ses d’emploi

2 € d’adhésion à l’association Sonica Vibes inclus

Nombre de places limité ! // CB + espèces pour le bar et billetterie

_____________________________________________________________

