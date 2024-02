Chtolôgo en concert pour les enfants ! La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, dimanche 21 avril 2024.

Chtolôgo en concert pour les enfants ! Concert Jeune public à partir de 6 ans : accordéon, chansons, cumbia, reggae, rock…

Atelier musical avant le concert Dimanche 21 avril, 10h00 La Péniche Didascalie Atelier : 7€ / Concert : 7€ / Atelier + concert : 10€ (Billets Pleins Feux TR 6.50€ acceptés pour atelier ou concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T11:45:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T11:45:00+02:00

Pour les marmottes et les marmots, atelier-spectacle participatif de Ziks et de Mots !

10h00 : Atelier musical – préparation du concert – Tarif 7€

11h00 : concert participatif – Tarif 7€

Tarif Atelier + Concert : 10€

Le projet Chtolôgo est un OCNI (objet chantant non identifié) : fruit de la rencontre fortuite entre un accordéon chromatique, des percussions hétéroclites et un être humain mutant à la fois félin et humain errant en quête de sens… Un sens à donner à sa vie, un sens à donner à nos vies, un sens à la vie… Des chansons qui poilent à gratte sur fond de cumbia, de reggae, de rock…

En découvrir plus :

https://chtologo.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=ZAWgHFf7Eig

La Péniche Didascalie Rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/events/chtologo-en-concert-pour-les-enfants-2 »}] [{« link »: « https://chtologo.bandcamp.com/music »}, {« data »: {« author »: « Chtolu00f4go », « cache_age »: 86400, « description »: « En intu00e9gralitu00e9 sur toutes tes plateformes, u00e9coute et tu00e9lu00e9chargement partout u00e0 partir d’ici :nhttps://music.imusician.pro/a/7tOv3vwa/nMerci aux dessinateurs pour leur participation u00e0 ce clip…nnBelzu00e9buth u00e0 la fu00eate nAhurissement des masses, faut quu2019u00e7a cogne, faut quu2019u00e7a brasse nIl faut que le sang coule pour faire vibrer les foules nQuand je vois vos carnages, ou00f9 festoie lu2019ange du mal nComme au temps des croisades, joli monde de malades nnLa croyance devient loi quelle stupeur, quel u00e9moi nAu bout de ta du00e9mence, extermine lu2019innocence nSatan u00e0 la manu0153uvre semble construire son grand u0153uvre nPeu importe la raison, absolue ru00e9gression nnAlleluia, Fatwa charia, alleluia, Shalom shalomnAssu00e8ne, harangue, assu00e8ne, nAbu00eeme, harangue, du00e9cime, nDu00e9chau00eene, harangue,malmu00e8nenC’qui t’importe, cu2019est quu2019u00e7a nous minennStupu00e9fait ce matin, du00e9capite lu2019air de rien n10000 ans de progru00e8s, Samuel tu incarnais nTon crime oh quel outrage, avoir montru00e9 des images nLes ru00e9seaux ont fait le reste, Belzu00e9buth u00e0 la fu00eate nnu00c9bahi ce matin, tu2019exu00e9cutes lu2019air de rien nDes enfants dans une u00e9cole, Mu00e9phisto en rigole nMyriam, Gabriel, Aryeh seul pu00e9chu00e9 u00eatre nu00e9s ndu2019une autre confession sur les pentes de Sion nnAssu00e8ne, harangue, assu00e8ne, nAbu00eeme harangue du00e9cime,nDu00e9chau00eene, harangue, malmu00e8ne,nCu2019qui tu2019importe, cu2019est quu2019u00e7a nous minenAlleluia Shalom shalom, Alleluia, fatwa chariannAu brasier des embu00fbches, u00e0 lu2019aveugle tu mitrailles nSymboles de libertu00e9 en terrasse fauchu00e9s nConcert au Bataclan lu00e0 ou00f9 Satan tu2019attend nFace u00e0 lu2019homme stupu00e9faitu00a0… pou00e9sie arrachu00e9ennEffaru00e9 ce matin tu2019assassines mine de rien nLe rire dans vos dessins, la victoire du malin nVous u00e9tiez mes amis, mes frangins mine de rien nMartyrs pour des crobards, su00fbr lu00e0 haut tu te marresnnAlleluia Shalom shalom, Alleluia, fatwa charianOn peut aussi su2019aimer, cesser de su2019entretuernOn peut aussi su2019aimer…nnParoles et musique Chtolu00f4go nAccordu00e9on chant Chtolu00f4gonInstruments additionnels Franu00e7ois RossonDessin Val », « type »: « video », « title »: « Belzu00e9buth u00e0 la fu00eate par Chtolu00f4go », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ZAWgHFf7Eig/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZAWgHFf7Eig », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdIJx0_Pv3FaCtGedA9z0zg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZAWgHFf7Eig »}] Port Sud Parking à proximité

concert enfant