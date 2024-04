Chtiiing ! – Journées nantaises de la créativité Halles 1 & 2 Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 –

Gratuit : oui

Chtiiing ! revient du 18 au 20 avril 2024 sous le thème de la (Re)création. En 2024, sont invités tous les créatifs (mais pas que) à plonger au cœur de la « (Re)création », une thématique fascinante qui incarne la fusion harmonieuse de deux idées puissantes : la recréation et la récréation. D’abord, une invitation à repenser, réinventer et redonner vie à ce qui nous entoure. C’est le défi de l’innovation, des transitions, du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire, autant de leviers qui nous permettent de (Re)créer un monde meilleur. Mais aussi, une redécouverte à 360° de la créativité, de l’art et de la culture, comme des leviers puissants au service des enjeux de transition écologiques et sociales. C’est le rappel que la créativité a toute sa place dans les défis auxquels le monde doit faire face, dans l’exploration de nouveaux modèles. Un univers où l’innovation se mêle à la réinvention des modèles, où les transitions environnementales et sociales se combinent à la créativité, où la sobriété fusionne avec culture, où l’économie circulaire devient une toile pour l’art. Ensemble, nous allons explorer les frontières de la créativité, repousser les limites de l’innovation et créer un avenir où chaque acte de (Re)création fait Chtiiing ! Jeudi 18 (toute la journée) et vendredi 19 avril 2024 (matin) : public de professionnels seulementVendredi 19 (après-midi) et samedi 20 avril 2024 (toute la journée) : tout public Au programme pour le grand public :- Marché d’art upcycling : les amateurs de belles choses ont rendez-vous pour découvrir les créations d’une trentaine d’artistes et artisans réalisées à partir de matériaux valorisés. De la mode à la peinture ou à l’illustration, en passant par le design et la sculpture, il y en aura pour tous les goûts, à des prix abordables.- Grande vente de fripes locales et solidaires sur plus de 50m² avec Bouge ta frip’ et Askip.- Nombreuses expériences à vivre : parkour, fresque géante et participative, expérience sonore immersive, Twister géant et beaucoup d’autres surprises…- Expositions artistiques : aux Beaux-Arts, dans les Halles 1&2 et sur la façade du Trempo ! Retrouvez le programme complet sur chtiiing-nantes.fr

Halles 1 & 2 Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.facebook.com/events/319628407802091