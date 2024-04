Chronique de l’oubli, exposition de Yoan Sorin 40mcube Rennes, samedi 27 avril 2024.

Chronique de l’oubli, exposition de Yoan Sorin 40mcube Rennes 27 avril – 28 septembre

Yoan Sorin présente de nouvelles œuvres qui jouent avec le temps. Chaque semaine, une peinture en remplace une autre, tandis que des sculptures-métronomes et des performances rythment l’exposition. 27 avril – 28 septembre 1

La pratique artistique de Yoan Sorin prend la forme de peintures apposée sur supports variés, de sculptures composées de matériaux divers, d’objets assemblés puis peints, de performances impliquant son propre corps. Chaque élément alimente voire contamine les autres de manière fluide, au sein d’installations qui constituent des compositions en trois dimensions sans cesse renouvelées par la déambulation. Habitées, ses expositions où la couleur est déterminante baignent dans une atmosphère où la sérénité cohabite avec l’inquiétude.

Pour son exposition à 40mcube, Chronique de l’oubli, Yoan Sorin réalise de nouvelles œuvres qui jouent avec le temps. Comme une éphéméride, une peinture en remplace une autre chaque semaine, tandis que des sculptures-métronomes ou sabliers, comme les temps de performance, rythment l’exposition.

Jouant avec les mots, celui de chronique dans sa double signification, en tant que récit chronologique et de quelque chose qui s’installe lentement mais durablement, qu’il associe de manière contradictoire à l’oubli, Yoan Sorin témoigne de l’urgence latente de notre temps.

40mcube 48 avenue Sergent Maginot – Rennes – Ille-et-Vilaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine