CHRISTOPHE MONNIOT SIX MIGRANT PIECES LE TRITON Les Lilas, samedi 29 juin 2024.

CHRISTOPHE MONNIOT SIX MIGRANT PIECES SORTIE D’ALBUM Samedi 29 juin, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Avec la migration des populations apparaît la discrimination et le racisme qui peuvent perdurer sur des décennies, des centaines d’années parfois. Le discours de MLK témoigne de ce fléau subit par la population afro américaine. La migration c’est aussi celle des sans-abris à l’intérieur du pays qui les a parfois vu naître. Migrants sur des terres qu’ils connaissent mais qui restent inhospitalières car ils sont dépossédés de tout. Le discours de l’abbé Pierre appelle à exercer l’hospitalité face à ceux qui perdent tout. La migration c’est aussi celle des éléments de la nature comme ce sable et ces poussières du Tchad qui apportent après un long voyage dans les airs au-dessus des océans, des nutriments nécessaires aux terres du Brésil. Une migration qui contribue à l’équilibre et au fonctionnement systémique de la planète. Une migration qui changent les équilibres mais qui enrichit ceux qui savent recevoir, nous rappelle l’interdépendance entre des populations qui partagent la même planète.

Bruno Chevillon