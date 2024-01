CHRISTIAN VANDER QUARTET LE TRITON Les Lilas, vendredi 26 avril 2024.

CHRISTIAN VANDER QUARTET Line up

Christian Vander batterie

Laurent Fickelson piano

Emmanuel Grimonprez contrebasse

Jean-Michel Couchet saxophones 26 et 27 avril LE TRITON Tarif S (40€ 35 €- 30€ 25€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:45:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T21:45:00+02:00

« Le 17 juillet 1967 le temps s’est arrêté… A l’âge de 40 ans, le grand saxophoniste John Coltrane nous a quittés. J’ai eu la chance de découvrir très jeune ce musicien exceptionnel, la beauté, la spiritualité, la force et aussi la fragilité de ses notes. L’expression de ce son envoûtant qui me parlait comme une voix. Dès ce moment il est devenu mon pain quotidien. Indispensable. Nul ne peut ignorer aujourd’hui l’immensité de son œuvre visionnaire. Elle résonne encore sur toutes les musiques d’aujourd’hui et certainement de demain. » Christian Vander Le batteur mythique de Magma développe avec son quartet une sonorité très personnelle, dense, intense, à travers des interprétations pleines d’émotion et de ferveur de la musique d’Elvin Jones, le batteur légendaire de John Coltrane. Attention, swing à l’extrême !

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France