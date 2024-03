Chouette conférence – L’Univers Auditorium Rennes, mercredi 24 avril 2024.

Événement des Champs Libres Mercredi 24 avril, 15h00 1

Du 2024-04-24 15:00 au 2024-04-24 16:00.

L’astrophysicien Christophe Galfard ravit le grand public avec ses conférences aussi passionnantes qu’accessibles à tous. Élève auprès du célèbre Stephen Hawking, il a co-écrit le roman jeunesse Georges et les secrets de l’Univers avec Lucy et Stephen Hawking. et est notamment l’auteur de la trilogie du Prince des nuages (Pocket jeunesse, 2011-2016) ou encore du best-seller L’Univers à portée de main (Flammarion, 2017). Il vient nous parler de l’Univers.

Spécialement adaptées aux enfants à partir de 7 ans, cette conférence est animée par Jessie Magana, autrice de livres jeunesse.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine