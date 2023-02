Chorale Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Chorale, 1 avril 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule . Chorale Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

2023-04-01 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-02 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Allier EUR 5 5 Chorale de l’Harmonie dirigée par Sophie Thomas-Glanowski. L’atelier Vocal (Dompierre-sur-Besbre) dirigé par Christian Defaye. harmonie.saintpourcain@laposte.net Saint-Pourçain-sur-Sioule

