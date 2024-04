Choeurs enfants et femmes place de la Bottière Mairie de quartier Nantes-Bottière Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 10:30 –

Gratuit : oui

Près de 150 choristes, place de la Bottière !Jumelage opéra/quartier de la Bottière : acte II ! Plus d’une centaine d’enfants des écoles Urbain & Bottière et un choeur de femmes du quartier vont se produire devant vous, sur le parvis de la mairie de quartier de la Bottière. L’aventure a débuté à la mi-février avec seulement 5 répétitions pour le choeur des femmes. « Créer du lien, apprendre à s’écouter, à chanter ensemble, se dépasser, s’affirmer », voilà la feuille de route de cette chorale éphémère guidée par Antonine, chanteuse lyrique au sein du choeur permanent d’Angers Nantes opéra.Point d’orgue de cette aventure : une représentation unique et exceptionnelle, mercredi 17 avril 2024 à 10h30, sur le parvis de la mairie de quartier de la Bottière. Venez les écouter et les applaudir !

Mairie de quartier Nantes-Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr