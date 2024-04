Choeur Itsasoa & Chœur Alboka Albesbatza Eglise Saint-Martin Biarritz, samedi 13 avril 2024.

Choeur Itsasoa & Chœur Alboka Albesbatza Eglise Saint-Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Le Chœur ALBOKA ALBESBATZA, créé en 1988, chante la musique sacrée, mais aussi les chants traditionnels basques. Il a également à son répertoire des chants d’autres régions et d’autres cultures. Le Chœur ALBOKA ALBESBATZA est en outre accompagné d’une vingtaine de danseurs qui agrémenteront leur prestation.

Le Chœur travaille sous la direction de Montse Latorre accompagné de Kristina Perez Abreu.

ALBOKA ALBESBATZA promeut la culture locale en diffusant la culture basque à d’autres régions et pays au travers d’échanges choraux.

Le Choeur mixte ITSASOA est composé d’une trentaine de choristes répartis sur 4 à 8 pupitres, sous la direction de Frédéric Sorhaitz.

Pour ce concert commun, le chœur ITSASOA interprétera quelques chants de son répertoire.

En unissant leurs talents et leurs traditions, les deux chorales offriront au public un spectacle original et plein d’entrain. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Eglise Saint-Martin Avenue de Gramont

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

