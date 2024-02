CHOEUR ET ORGUE – CHOEUR ET ORGUE MUSIQUE ROMANTIQUE CATHEDRALE SAINT-LOUIS Choisy Le Roi, samedi 8 juin 2024.

La musique romantique française pour chœur et orgue La musique pour chœur et orgue va se développer en France durant tout le XIXème siècle. Produit d’un renouveau religieux et social, le mouvement cécilien va permettre une importante littérature musicale pour les ensembles vocaux accompagnés par les organistes des nombreuses paroisses du pays.Ces œuvres, qui vont d’une grande simplicité à des fresques plus complexes, sont l’illustration de la diversité des styles de nos compositeurs romantiques.Un point commun : le retour aux sources d’un chant grégorien plus ou moins intégré dans l’écriture musicale qui sonne comme dans un passé imaginé.Au programme la très belle Messe aux Chapelles de Charles Gounod, les motets « Dextera Domini » de César Franck et « Quam Dilecta » de Camille Saint-Saëns qui témoignent du modernisme de leurs auteurs et les motets de Gabriel Fauré, Tantum Ergo et Tu es Petrus , d’une grande élégance mélodique.

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:45

CATHEDRALE SAINT-LOUIS PLACE DE L’ÉGLISE 94600 Choisy Le Roi 94