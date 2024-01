Chœur des Ateliers de la Sportelle Rocamadour, dimanche 23 juin 2024.

Chœur des Ateliers de la Sportelle Rocamadour Lot

Après un an de travail, le chœur des Ateliers de la Sportelle sous la direction de Mathilde Kohn et Quentin du Verdier vous présente leur programme autour des œuvres de César Franck, dont son grand motet Dextera Domini, et une œuvre rare et magnifique l’oratorio Rébecca. En français, alternant des chœurs de femmes, des chœurs d’hommes et des chœurs à voix mixtes, l’œuvre raconte une scène très vivante sous les palmiers d’une oasis, où arrivent des chameliers qui cherchent à s’abreuver et vont trouver là une magnifique jeune fille, Rébecca !

Distribution

Chœur des Ateliers de la Sportelle

Mathilde Kohn direction

Quentin du Verdier orgue

Programme

César Franck (1822 1890)

Rebecca

Dextera Domini

Quae est ista EUR.

Basilique Saint-Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 16:00:00

fin : 2024-06-23 17:00:00



