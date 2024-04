Chinon : les Vignerons dans la Ville Promenade du dr Mattrait Chinon Chinon, samedi 20 avril 2024.

Chinon : les Vignerons dans la Ville Promenade du dr Mattrait Chinon Chinon Samedi 20 avril, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 10:00

Fin : 2024-04-20 18:30

Chinon : Les Vignerons dans la Ville c’est une occasion unique de venir à la rencontre d’une soixantaine de vignerons et vigneronnes réunis pour vous faire partager leur passion et leurs vins. Samedi 20 avril, 10h00 1

Ce n’est pas tous les jours qu’on a rendez-vous avec une appellation toute entière!

Chinon : Les Vignerons dans la Ville c’est une occasion unique de venir à la rencontre d’une soixantaine de vignerons et vigneronnes réunis pour vous faire partager leur passion et leurs vins.

C’est aussi un moment pour déguster le nouveau millésime 2023 de l’AOC Chinon « en avant-première » !

Venez découvrir un salon chaleureux, à ciel ouvert, sur les promenades du bord de Vienne, savourez l’esprit particulier de Chinon et voyagez en Rabelaisie avec le défilé haut en couleurs de la confrérie des Entonneurs Rabelaisiens.

Pas moins de 5 000 visiteurs et amateurs de vins l’ont bien compris et ne manquent pas ce rendez-vous annuel, alors en ferez vous partie ?

Tout est bon dans le Chinon !

Info+ : tout au long de la journée, profitez de visites commentées des superbes Caves Painctes, situées sous la forteresse de Chinon, ouvertes exceptionnellement pour l’événement.

Promenade du dr Mattrait Chinon quai Jeanne d’Arc Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire