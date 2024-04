Chinon en Fanfares Chinon, samedi 25 mai 2024.

Rendez-vous le samedi 25 mai dans les rues de Chinon pour une journée festive et sonore.

De 11h30 à 18h, retrouvez les 4 fanfares sélectionnées pour participer à cette édition 2024 La Vaginale Fanfare Médecine Tours, les Tapages Fanfare, Bob Banane Blast Band et La Band’à Joe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 11:30:00

fin : 2024-05-25 19:00:00

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

